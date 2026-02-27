Oklo Aktie

Oklo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

27.02.2026 20:05:00

1 Reason Nuscale Power and Oklo Investors Should Be Extremely Nervous in 2026

Small modular reactor (SMR) stocks have soared in value in recent years. Since the start of 2024, for example, NuScale Power (NYSE: SMR) has surged in value by more than 400%. Competitor Oklo Inc (NYSE: OKLO) has seen its stock price rise by nearly 600% over the same time period.At one point in 2025, however, both stocks were up more than 1,000% since the start of 2024. Why the big pullback? The viability of each company's nuclear technology still seems like a reasonable bet to me over the long term. But right now, the market seems focused on each company's ability to execute its sales pipelines.Moving the technology from design to regulatory approval is hard enough. Now, SMR firms like Oklo and NuScale are being forced to validate their sales and execution strategy. As we'll see, there are some legitimate reasons to be worried about these efforts in 2026.
Aktien in diesem Artikel

Nuscale Power Corp Registered Shs 12,85 -3,60% Nuscale Power Corp Registered Shs
Oklo 62,95 -8,86% Oklo

