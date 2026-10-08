NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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08.10.2026 12:50:00
1 Reason Nvidia Is a Screaming Buy in October, and 1 Reason Investors Should Be Cautious
Nvidia (NASDAQ: NVDA) shares have risen by 29% in 2026 (as of Oct. 5). This continues a monster winning streak that has seen the shares increase by more than 1,110% over the past five years, catapulting the business to a $5.8 trillion market capitalization.
There's one obvious reason this artificial intelligence (AI) stock is a screaming buy in October. There's also one reason to be wary.
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