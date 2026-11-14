Starbucks Aktie

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WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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14.11.2026 19:30:02

1 Reason Starbucks Is Worth Buying in November

A year ago, Starbucks (NASDAQ:SBUX) was barely growing. Global comparable sales -- sales at stores open at least a year -- rose just 1% in the fourth quarter of fiscal 2025.

Now, the stock trades near a new 52-week high, up 29% over the past 12 months. But one reason makes Starbucks worth buying anyway: Customers are spending more per visit, putting the company ahead of schedule on its long-term growth target.

In its fiscal Q4 (ended Sept. 27), global comparable sales rose 7.2%, led by a 5.2% increase in average ticket. That reflects brand power, as most consumers continue to wrestle with higher prices dragging down their finances. But that hasn't prevented them from splurging on Starbucks.

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