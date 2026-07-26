Caribbean Holdings International Aktie
ISIN: US1444561005
|
26.07.2026 11:07:00
1 Reason the Crowd Is Wrong to Ignore Royal Caribbean Before July 28
Expectations are low for Royal Caribbean (NYSE: RCL) heading into a critical financial update this week. The country's largest cruise line operator -- by market cap -- is expected to post a modest 6% increase in revenue when it reports its second-quarter results ahead of Tuesday's market open. The bottom line is expected to go the other way.Royal Caribbean's own guidance three months ago braced investors for contracting margins. Overseas geopolitical tensions would weigh on some of its higher-yielding itineraries. Rising fuel costs are also an obvious headwind, but that's not the only expense percolating. Its guidance for the seasonally potent summertime quarter calls for a 4.9% to 5.4% increase in net cruise costs per available passenger cabin day, and that's excluding the fuel factor.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caribbean Holdings International Corp.
Analysen zu Caribbean Holdings International Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.