Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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25.07.2026 14:48:00
1 Reason to Buy Amazon Stock Before July 30 That Has Nothing to Do With AWS
Consumers know Amazon (NASDAQ: AMZN) best for its retail footprint. Investors, who tend to do a deeper dive on the company, tend to focus on the profitability of Amazon Web Services and Amazon's AI business.Nonetheless, one other source of revenue has driven higher growth. Better still, that business directly leverages the company's e-commerce site, which is visited by an estimated 2.2 billion people monthly.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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