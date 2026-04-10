Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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10.04.2026 12:45:00
1 Reason to Buy and Hold Costco Stock for the Next 10 Years
It's difficult to know what's going to happen in the stock market tomorrow, let alone 10 years from now.Even though no one has an investing crystal ball, the good news is that there are still durable businesses that have and can benefit from and also withstand anything the economy throws at them.One of those businesses is Costco Wholesale (NASDAQ: COST), and it has an advantage that makes it a stock to consider buying and holding for the next decade.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Costco Wholesale Corp.
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