Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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11.04.2026 14:45:00
1 Reason to Buy and Hold Strategy Stock for the Next Decade
Strategy (NASDAQ: MSTR) is a unique story in the world of business. While it still operates an enterprise data analytics platform that generated $477 million in revenue in 2025, its financial success is fully dependent on its Bitcoin treasury playbook. This has driven the share price almost 1,000% higher in the past six years (as of April 8).Here's one reason to buy and hold Strategy stock for the next decade.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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