e.l.f. Beauty (NYSE:ELF) has been on a tear. This top cosmetics stock closed at $111.21 on Nov. 17, up 53% from a year earlier.

After a run like that, investors might be hesitant to buy it in fear of buying at the top before a pullback. But the best reason to buy it is the business's momentum in a challenging consumer spending environment.

e.l.f. just posted its 31st straight quarter of net sales growth. Net sales jumped 51% year over year in the September-ended quarter. Sales were inflated by the addition of Rhode, the beauty brand e.l.f. bought in August 2025. Excluding Rhode, sales grew about 35% year over year.

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