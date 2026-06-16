Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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16.06.2026 22:45:00
1 Reason to Buy NuScale Power and Hold Until 2033
NuScale Power (NYSE: SMR) is trying to change how we generate nuclear energy. Instead of a big nuclear power plant -- with iconic bell-shaped cooling towers and domed reactors -- it wants to deploy small modular reactors (SMRs), essentially mini nuclear power plants.NuScale shares the dream of deploying SMRs with other nuclear energy companies, like Oklo and Nano Nuclear Energy. Unlike these two, however, NuScale has an SMR design approved by the Nuclear Regulatory Commission (NRC), a major first-mover advantage in the highly regulated nuclear power space.NRC approval is the most commonly cited reason to buy NuScale over other novel nuclear energy stocks. But it comes with an asterisk: To date, NuScale has yet to deploy its SMR technology commercially.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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