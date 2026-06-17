Nuscale Power Aktie

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WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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17.06.2026 16:14:00

1 Reason to Buy NuScale Power Stock, and 2 Reasons to Sell

Global energy demand is growing exponentially, and more entities are embracing nuclear energy as a key part of this energy transition. Nuclear energy provides carbon-emission-free, reliable baseload power, making it a popular choice for hyperscalers seeking to meet energy needs while advancing low-carbon goals.Small modular reactors (SMRs) are an emerging technology that could help hyperscalers power their artificial intelligence (AI) infrastructure while also reducing strain on the electric grid, and NuScale Power (NYSE: SMR) is one company advancing this next-generation nuclear technology. If you're a prospective or current shareholder, here are one reason to buy and two reasons to sell NuScale Power stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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