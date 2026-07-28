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Nuscale Power Aktie

Nuscale Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007

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28.07.2026 13:44:00

1 Reason to Buy NuScale Power Stock This August

NuScale Power (NYSE: SMR) remains one of the most popular nuclear energy stocks on the planet. And it's not hard to understand why.Bank of America analysts believe we're entering a nuclear renaissance driven by rising energy demand stemming from the global adoption of AI technologies. In all, Bank of America's research team sees a $10 trillion market opportunity for nuclear energy firms like NuScale. "This potential [for nuclear energy] has more momentum than before," notes one Wall Street analyst. "There are data centers looking for firm and dispatchable and clean generation, and nuclear power can cover that."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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