NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.06.2026 14:16:00
1 Reason to Buy Nvidia Stock Right Now
Investors are now fully aware of just how successful Nvidia (NASDAQ: NVDA) has become. What was once an enterprise focused on PC gaming has become a dominant artificial intelligence (AI) business with a market capitalization of $4.8 trillion. This is the most valuable company on the face of the planet.Despite trading 15.6% off their peak (as of June 23), Nvidia shares are up 6.7% so far in 2026 and have skyrocketed 944% over the past five years.You haven't missed the boat. Here's one reason to buy this leading AI stock right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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