16.02.2026 19:15:00
1 Reason to Buy Robinhood Stock on the Dip
Shares of Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) sold off sharply after the company released fourth-quarter financial results. While the company reported a 27% year-over-year increase in revenue, it slightly missed estimates. The stock entered the year trading at a valuation that reflects high growth expectations, so it's not surprising to see a small miss turn into a sharp sell-off after the earnings report.But one reason the dip is a buying opportunity is that customers continue to bring more assets to Robinhood's platform. This has been a significant growth driver over the past few years, and it continues to point to a bright future for the platform.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
