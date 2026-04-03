Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
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03.04.2026 10:29:00
1 Reason to Buy SoFi Stock After the Muddy Waters Short Report
Short-seller firm Muddy Waters recently asserted that SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) is engaging in financial shenanigans, to put it kindly, by inflating fair value gains in its portfolios.SoFi has been a market darling for quite a while, averaging annual gains of 38% over the past three years. The stock is down nearly 51% from recent highs as I write this, though, in part due to concerns raised by Muddy Waters.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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