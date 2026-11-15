1 Reason to Buy Williams-Sonoma Stock

When Williams-Sonoma (NYSE:WSM) reported second-quarter results in late August, CEO Laura Alber said the company continues to "compound results quarter after quarter despite the stagnant housing market." That's the one reason to buy the stock.

That's a bold claim for the retailer behind Pottery Barn, West Elm, and its namesake kitchen brand, which normally depends on people buying and furnishing homes. Yet the stock is up 37% over the past year as of Nov. 11 and sits about 3% below a new high.

The reason the stock is up and worth buying is its resilience in a weak market. In the second quarter (ended Aug. 2), comparable brand revenue -- sales growth at established stores and websites -- rose 6.2% over the year-ago quarter.

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