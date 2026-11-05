Coca-Cola Aktie

Coca-Cola ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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05.11.2026 09:15:00

1 Reason to Hold Coca-Cola Stock for 10 Years

Coca-Cola (NYSE: KO) shares are up about 35% this year as of midday trading on Nov. 3, beating the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) roughly 11% gain. Even at this valuation, the best reason to hold it for the next decade hasn't changed: Coca-Cola can raise prices without losing customers.

That's rare in consumer goods, where shoppers often trade down when prices rise. Last quarter, Coca-Cola's price increases added about four percentage points to sales growth, yet unit case volume still grew 5% year over year.

Over the past 50 years, Coca-Cola's annual volume has declined only once, during the pandemic, and research firm Kantar ranked Coca-Cola the world's most valuable food and beverage brand. Management's long-term plan is to balance unit volume growth with price increases. Over a decade, that steady combination can compound earnings and dividends.

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Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 32 180,00 -0,43% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 85,91 0,40% Coca-Cola Co.

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