Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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05.11.2026 09:15:00
1 Reason to Hold Coca-Cola Stock for 10 Years
Coca-Cola (NYSE: KO) shares are up about 35% this year as of midday trading on Nov. 3, beating the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) roughly 11% gain. Even at this valuation, the best reason to hold it for the next decade hasn't changed: Coca-Cola can raise prices without losing customers.
That's rare in consumer goods, where shoppers often trade down when prices rise. Last quarter, Coca-Cola's price increases added about four percentage points to sales growth, yet unit case volume still grew 5% year over year.
Over the past 50 years, Coca-Cola's annual volume has declined only once, during the pandemic, and research firm Kantar ranked Coca-Cola the world's most valuable food and beverage brand. Management's long-term plan is to balance unit volume growth with price increases. Over a decade, that steady combination can compound earnings and dividends.
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Nachrichten zu Coca-Cola Co.
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05.11.26
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|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|32 180,00
|-0,43%
|Coca-Cola Co.
|85,91
|0,40%
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