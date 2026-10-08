1 Reason to Still Avoid Nike Even Though It's 80% Below Its All-Time High

Nike (NYSE: NKE) is like a retired professional athlete hoping to stage a comeback, but struggling to find a way to keep pace with the next generation of stars. Down roughly 80% from the all-time high it touched in late 2021, the stock is at its lowest level in more than a decade.

Some may say it's a bargain, but there's one reason I'm still avoiding the stock: China.

Nike's sales in the Greater China region fell by 26% on a constant-currency basis in the first quarter of its fiscal 2027, accelerating its decline in that region. The sneaker and athletic apparel giant doesn't seem to have a clear answer for how to win back customers in China, as consumers there have moved beyond the "Swoosh," and now tend to favor Chinese-born brands.

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