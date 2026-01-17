Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
17.01.2026 22:00:00
1 Reason Why Now Is a Great Time to Buy Vistra
You can't talk about the AI revolution without discussing the surging demand for power it has created. In particular, nuclear energy has come back into focus. There's a two-part reason why now is a great time to buy stock in power generation company Vistra (NYSE: VST), and it has to do with two tech giants. Last week, Vistra announced that Meta Platforms (NASDAQ: META) had entered a 20-year power purchase agreement involving three Vistra-owned nuclear plants. This isn't just lip service from Meta leader Mark Zuckerberg; this is a real investment that'll have a positive ripple effect for energy investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Time Inc When Issued
