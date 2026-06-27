Mutual Aktie

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WKN: A0BLZW / ISIN: JP3909550000

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27.06.2026 21:45:00

1 Reason Why Passively Managed Index Funds Could Save You More Money Than Mutual Funds

The majority of index funds are passively managed and aim to match a specific benchmark, such as the S&P 500, Russell 2000, or Nasdaq Composite. On the other hand, mutual funds are actively managed and aim to outperform the indexes they track, with a manager selecting the underlying stocks. It's not enough to save and invest for your golden years. As you plan for retirement, it's important to keep your eye on several factors, including how much you're paying in sales loads, management fees, and higher taxes due to frequent trading. And it's taxes that set passively managed index funds apart from mutual funds. Here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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