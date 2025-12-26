Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
26.12.2025 14:54:00
1 Reason Why Shares of Micron Technology Are Up This Week
Micron Technology (NASDAQ: MU) had a strong start to the holiday week, with shares rising 8% through market close Dec. 24.That continues an excellent year for the memory and storage company, which has seen its stock increase 240% so far in 2025. There's a specific growth catalyst behind Micron's latest surge, and it bodes well for shareholders.Image source: Micron Technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.mehr Nachrichten
|
16:00
|S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
24.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.12.25