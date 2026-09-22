Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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22.09.2026 15:30:00

1 Red Flag Apple Investors Can't Afford to Ignore

Apple (NASDAQ: AAPL) has been a pretty solid stock pick for 2026, rising nearly 25% so far. That outperforms many well-known artificial intelligence (AI) investments, including Nvidia (NASDAQ: NVDA).

However, I think there is a red flag that Apple investors cannot afford to ignore. If you choose to ignore it, the consequences could prove disastrous for your portfolio.

Image source: Getty Images.

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14.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Apple Inc. 299,00 1,05% Apple Inc.

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