1 Red Flag That AMD Investors Should Be Aware Of Now

Adanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) investors have enjoyed some incredible gains during 2026. Currently, AMD is the ninth-best-performing component of the S&P 500, returning about 160% so far this year. While that figure was closer to 200% before the most recent sell-off, I think this is a wake-up call for most investors.

The reality is that AMD's stock got way too ahead of itself, and its valuation far outpaces its growth expectations. That is a major red flag for investors, and there are a few items investors need to keep an eye on as to when AMD could be a good buy again (hint: It won't be for a while).

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