Aware Aktie

Aware für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902788 / ISIN: US05453N1000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.10.2026 18:30:00

1 Red Flag That AMD Investors Should Be Aware Of Now

Adanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) investors have enjoyed some incredible gains during 2026. Currently, AMD is the ninth-best-performing component of the S&P 500, returning about 160% so far this year. While that figure was closer to 200% before the most recent sell-off, I think this is a wake-up call for most investors.

The reality is that AMD's stock got way too ahead of itself, and its valuation far outpaces its growth expectations. That is a major red flag for investors, and there are a few items investors need to keep an eye on as to when AMD could be a good buy again (hint: It won't be for a while).

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aware Inc.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Analysen
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
06.08.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 470,45 -5,95% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Aware Inc. 0,90 1,85% Aware Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:45 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11:11 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen