Aware Aktie
WKN: 902788 / ISIN: US05453N1000
|
17.10.2026 18:30:00
1 Red Flag That AMD Investors Should Be Aware Of Now
Adanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) investors have enjoyed some incredible gains during 2026. Currently, AMD is the ninth-best-performing component of the S&P 500, returning about 160% so far this year. While that figure was closer to 200% before the most recent sell-off, I think this is a wake-up call for most investors.
The reality is that AMD's stock got way too ahead of itself, and its valuation far outpaces its growth expectations. That is a major red flag for investors, and there are a few items investors need to keep an eye on as to when AMD could be a good buy again (hint: It won't be for a while).
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aware Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|470,45
|-5,95%
|Aware Inc.
|0,90
|1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.