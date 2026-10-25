AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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25.10.2026 02:34:00
1 Red Flag That Keeps Me From Buying AMD Stock
AMD (NASDAQ: AMD) struggled in the early stages of the AI arms race. Its technology was lacking and behind its competition.
While I won't claim that AMD has caught up on the technological front, its products are far more competitive and serve as viable alternatives to other AI computing units, such as those from Nvidia.
However, I'm still not planning on buying AMD stock anytime soon. Why? It's just too expensive. The reality is that a ton of growth has already been priced into the stock, and it's just too expensive to consider investing in right now.
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