Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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07.10.2026 17:00:00
1 Robotics Stock With the Kind of Setup That Built Amazon Millionaires
Amazon (NASDAQ: AMZN) built one of the market's great fortunes by getting in early on a massive technology shift. Now, Teradyne (NASDAQ: TER) is betting on an opportunity that could be even bigger: robotics and physical AI. The question for investors is whether this setup can produce the kind of early-mover payoff that turned Amazon shareholders into millionaires.
Teradyne's robotics business is moving beyond traditional automation toward what the company calls physical AI, robots that make decisions and handle tasks that were previously hard to automate.
For example, at Automate 2026, Teradyne Robotics showcased its production-ready applications across logistics and manufacturing, including its MiR1200 Pallet Jack, which uses AI to operate in dynamic environments.
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Nachrichten zu Amazon
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07.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
06.10.26
|Börse New York: Dow Jones-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
02.10.26
|Amazon seeks to offload $8bn of Nvidia chips to investors (Financial Times)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|232,15
|1,98%
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