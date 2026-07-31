MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

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31.07.2026 13:05:00

1 Stat That Makes MercadoLibre Stock Hard to Ignore Before Aug. 5

When MercadoLibre (NASDAQ: MELI) releases its earnings report on Aug. 5, there's one stat I'll be looking at in particular: revenue growth.Last quarter, MercadoLibre's revenue jumped 49%, its fastest pace in four years. Revenue topped analysts' expectations, and it's a clear indication that the e-commerce and fintech company is rapidly expanding through Latin America as planned.MercadoLibre's Brazilian market saw a 56% increase. At the same time, its unit shipping costs dropped 17% year over year. This is due to the company's efforts to improve infrastructure and logistics within emerging markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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