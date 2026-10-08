Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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08.10.2026 14:30:00
1 Stat That Makes Nike Hard to Ignore This October
After a profitable company has fallen so out of favor and the stock price has been so beaten up, a feeling can build that the sell-off has been overdone. That may be what some feel about, or are hoping for, with Nike (NYSE: NKE), as the share price has fallen 77% over the past five years.
That said, there's one stat that's hard to ignore when considering whether to start or add to a position in the iconic shoemaker.
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
|4 605,00
|-0,16%
|Nike Inc.
|31,01
|1,09%
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