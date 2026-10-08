Roblox Aktie
WKN DE: A2QHVS / ISIN: US7710491033
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08.10.2026 19:25:00
1 Stat That Makes Roblox Hard to Ignore Right Now
Earlier this year, video game company Roblox (NYSE: RBLX) implemented a set of more restrictive safety features on its interactive entertainment platform in an effort to protect its younger users. Those moves to provide more effective protection for its core user base were necessary, but they have created some significant headwinds and challenges for the business.
The number of daily active users (DAUs) on Roblox's platform declined substantially on a sequential basis in the second quarter, and its bookings of $1.56 billion in the quarter missed Wall Street analysts' consensus estimate by approximately $40 million. The company's midpoint guidance also calls for bookings to decline roughly 16% in the current quarter. As a result of these challenges, the company's share price is down roughly 44% across 2026's trading -- but one stat suggests that the stock has strong recovery potential.
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