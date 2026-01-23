Aviation Holdings Group Aktie

Aviation Holdings Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 22:15:00

1 Stock I'd Buy Before FTAI Aviation in 2026

FTAI Aviation (NASDAQ: FTAI) and Hexcel (NYSE: HXL) are two attractive stocks in the aviation sector, and while Hexcel looks like the better buy right now for long-term investors, they are actually complementary companies for a portfolio. Here's why.The main difference is that FTAI focuses only on the aerospace aftermarket, while Hexcel's advanced composite materials are used in the original equipment market (OEM). Owning both stocks lets investors benefit when aircraft production is strong (Hexcel) and also when manufacturers like Airbus and Boeing face delays, causing airlines to use and service older planes more often (FTAI Aviation).This "dual threat" of being relevant in both the OEM and aftermarket is part of the reason GE Aerospace (NYSE: GE), the leading engine manufacturer that sells engines under long-term service agreements (LTSA), has performed so well in recent years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aviation Holdings Group Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Aviation Holdings Group Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:04 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
08:44 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen