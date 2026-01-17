1 Stock I'd Buy Before TMC The Metals Company

TMC Aktie

ISIN: KR7217590009

17.01.2026 18:42:00

TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) is a deep-sea mining specialist aiming to become a major mineral-sourcing player. The company went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) in 2021 and has seen volatile trading since its public debut.Since hitting the market, the company's share price is actually down 15.5%. On the other hand, the stock has been on a massive rally over the last year. The business is still in a pre-revenue state, and it's conducting tests and pursuing regulatory and licensing approvals needed to begin commercial operations. Despite not posting any revenue, investors have been piling into the stock in response to some major geopolitical developments.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
