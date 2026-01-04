Wheaton Precious Metals Aktie
WKN DE: A2DRBP / ISIN: CA9628791027
|
04.01.2026 19:08:00
1 Stock I'd Buy Before Wheaton Precious Metals (WPM) In 2026
I believe Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM) has an ideal business model for the precious metals industry. It holds a growing portfolio of streaming contracts tied to some of the world's best mines. They enable it to buy these metals at low rates, allowing it to cash in on higher market prices. However, as much as I like Wheaton Precious Metals, I prefer another precious metals stock even more: Franco-Nevada (NYSE: FNV). Here's why I'd buy its stock before adding Wheaton Precious Metals to my portfolio.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
