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24.03.2026 09:51:00
1 Stock Set to Win From This $7 Trillion AI Opportunity
In this video, Motley Fool contributor Jason Hall breaks down how Brookfield Corporation (NYSE: BN) may be one of the best-position businesses on earth to profit from the trillions of dollars being deployed across artificial intelligence. Also discussed are its subsidiaries Brookfield Asset Management (NYSE: BAM), Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) and Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP).*Stock prices used were from the Morning of March 13, 2026. The video was published on March 23 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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