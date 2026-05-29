Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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30.05.2026 01:23:00
1 Stock Slated to Cash In on the SpaceX IPO
A SpaceX initial public offering (IPO) is likely to come sometime in June. That will be a monumental day for the stock market, as it has never seen an IPO quite like SpaceX, which is reportedly aiming for a valuation of $1.75 trillion to $2 trillion.I'm intrigued by the IPO itself, but there are other companies that could cash in on it. One of them is Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). It owned about 6% of SpaceX as of the end of 2025, and if SpaceX reaches a $2 trillion market cap, that position would be worth around $120 billion.Alphabet paid just $900 million for that stake back in 2015, so it will be a hugely profitable investment even if the market cap comes up somewhat short of SpaceX's most optimistic goals. But what will the tech giant do with its shares? That answer could be hidden in some guidance that Alphabet gave shareholders during its latest earnings call.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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