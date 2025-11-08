Taiwan Semiconductor Aktie
09.11.2025 00:02:00
1 Surprising Way Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) Makes Money
Developments in artificial intelligence (AI) over the past few years have caused a paradigm shift in the technological landscape. For example, nine of the top 10 companies measured by market cap have clear ties to this once-in-a-generation technology.One recent addition to the top 10 list is Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), also known as TSMC. The company boasts the world's most advanced chip foundry and, as such, produces roughly 90% of the world's most advanced semiconductors, including those for high-end computing and AI.This has fueled a resurgence in interest in the once-stodgy chipmaker, as new shareholders have flocked to the stock. In fact, the unprecedented demand for high-end processors and TSMC's market-leading technology have helped the company add more than $1 trillion in market cap since the dawn of AI in early 2023.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
