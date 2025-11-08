Taiwan Semiconductor Aktie

Taiwan Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.11.2025 00:02:00

1 Surprising Way Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) Makes Money

Developments in artificial intelligence (AI) over the past few years have caused a paradigm shift in the technological landscape. For example, nine of the top 10 companies measured by market cap have clear ties to this once-in-a-generation technology.One recent addition to the top 10 list is Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), also known as TSMC. The company boasts the world's most advanced chip foundry and, as such, produces roughly 90% of the world's most advanced semiconductors, including those for high-end computing and AI.This has fueled a resurgence in interest in the once-stodgy chipmaker, as new shareholders have flocked to the stock. In fact, the unprecedented demand for high-end processors and TSMC's market-leading technology have helped the company add more than $1 trillion in market cap since the dawn of AI in early 2023.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Co Ltdmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Taiwan Semiconductor Co Ltdmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs) 246,50 -1,79% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:19 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen