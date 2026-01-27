Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
27.01.2026 21:01:27
1 Thing to Watch When Palantir Reports Earnings on Feb. 2
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) continues to impress the market with its phenomenal growth and outstanding opportunities. Despite some doomsday predictions, Palantir stock ended 2025 up 135%, trouncing the market and most artificial intelligence (AI) stocks.If you're following the company's meteoric rise and wondering what's coming next, here's what you should be paying attention to in the upcoming earnings report on Feb. 2.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
