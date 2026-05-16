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16.05.2026 12:30:00

1 Top Cryptocurrency to Buy Before It Hits $1 Million Per Token by 2031, According to VanEck

It's been a wild ride for Bitcoin (CRYPTO: BTC), the world's largest cryptocurrency, during the past year. After reaching more than $126,000 in October, the crypto and the rest of the digital-asset market, has entered bear territory, defined as a fall of at least 20% decline from its highs.Now trading at about $79,000 (as of May 15), Bitcoin is down 37% since last October, and many other cryptocurrencies have fared worse. However, the crypto sector has actually survived many bear markets, some even harsher than the current one, and come back stronger than ever.This time will be no different, according to VanEck's Global Head of Digital Assets, Matthew Sigel, who recently appeared on CNBC and said Bitcoin will hit $1 million per token by 2031.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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