Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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26.06.2026 22:00:00
1 Top Vanguard Fund That Can Turn $350 Per Month Into $1 Million
Vanguard funds are popular options for investors due to their low fees and solid diversification. They can be great investments to hold for the long term and to routinely add money into on a regular basis.One exchange-traded fund (ETF) that stands out for its long-term growth potential is the Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG). As its name suggests, its focus is on growth stocks. Here's how investing $350 per month into the fund could set you on a path to one day having a portfolio worth over $1 million.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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