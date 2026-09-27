Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.09.2026 23:30:00
1 Top Warren Buffett Stock Trading 21% Below Its All-Time High That Can Double a $1,000 Investment in 5 Years
Berkshire Hathaway owns dozens of stocks in its enormous $356 billion portfolio. But there is a notable concentration among a few names.
American Express (NYSE: AXP) is the conglomerate's second-biggest holding. Berkshire Hathaway owns 22.5% of its outstanding shares, currently valued at $46.3 billion.
This top Warren Buffett stock trades 21% below its all-time high from December 2025 (as of Sept. 25). But it can double a $1,000 investment in five years. Here's how.
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