Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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14.03.2026 22:30:00
1 Unbelievable Stat That Makes Me Bullish on AI Stocks
Market sentiment toward artificial intelligence (AI) is currently mixed. While it was the premier sector to invest in during 2023 through 2025, investors are a bit more selective and skeptical in 2026. They see the AI hyperscalers spending record-setting amounts on capital improvements, yet returns on this spending are still to come (if they come at all).Investors considering AI stocks need to be patient. The reality is, most companies haven't started using AI on a day-to-day basis. Once they do, they're going to need a lot more computing capacity than is available right now. Those who are bullish on the AI trend should look at this short-term skepticism as a long-term AI buying opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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