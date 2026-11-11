LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|
11.11.2026 12:55:00
1 Unstoppable AI Stock to Buy Hand Over Fist Before the Next Leg Higher
Iren (NASDAQ: IREN) looks like a formidable AI stock to buy. Good stocks do not go down forever, and Iren has managed to improve its fundamentals despite dropping more than 70% from its all-time high. Recent earnings confirmed the bullish thesis, and broader neocloud trends have added fuel to the long-term picture.
Iren's business model involves building AI data centers, supplying infrastructure and cloud platforms, and renting out megawatts to hyperscalers and enterprises. As megawatts become more valuable, Iren's potential annual recurring revenue increases, and the company's recent earnings report hinted at this potential.
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