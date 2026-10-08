NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
08.10.2026 16:30:00
1 Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy Before It Joins Nvidia in the $5 Trillion Club
Nvidia (NASDAQ: NVDA) became the first company to cross the $5 trillion market cap threshold last year, powered by its position at the center of the artificial intelligence (AI) infrastructure boom. It fell under that line, but is near $6 trillion in market cap now. Nvidia sells the GPUs, networking equipment, and software that hyperscalers and developers need to build powerful models.
Apple (NASDAQ: AAPL) briefly followed Nvidia into $5 trillion territory before slipping back below that milestone. Interestingly, Apple's AI opportunity looks different from Nvidia's. The company doesn't need to dominate AI infrastructure because its enormous installed base of devices gives Apple something resembling a tollbooth through which developers can distribute AI-powered services.
There's another company sitting somewhere between these two models: Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). Google owns AI infrastructure, develops frontier models, operates one of the world's largest cloud platforms, distributes AI to billions of users, and monetizes the technology across several businesses. That's why I think Alphabet can handily become the next $5 trillion company -- and potentially get there before the end of 2028.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:04
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
|
20:04
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
20:04
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
18:00
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
|
18:00
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite klettert am Mittag (finanzen.at)
|
18:00
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
16:02
|Freitagshandel in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
16:02
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|18:43
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18:43
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18:43
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|205,30
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.