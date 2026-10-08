NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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08.10.2026 16:30:00

1 Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy Before It Joins Nvidia in the $5 Trillion Club

Nvidia (NASDAQ: NVDA) became the first company to cross the $5 trillion market cap threshold last year, powered by its position at the center of the artificial intelligence (AI) infrastructure boom. It fell under that line, but is near $6 trillion in market cap now. Nvidia sells the GPUs, networking equipment, and software that hyperscalers and developers need to build powerful models.

Apple (NASDAQ: AAPL) briefly followed Nvidia into $5 trillion territory before slipping back below that milestone. Interestingly, Apple's AI opportunity looks different from Nvidia's. The company doesn't need to dominate AI infrastructure because its enormous installed base of devices gives Apple something resembling a tollbooth through which developers can distribute AI-powered services.

There's another company sitting somewhere between these two models: Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG). Google owns AI infrastructure, develops frontier models, operates one of the world's largest cloud platforms, distributes AI to billions of users, and monetizes the technology across several businesses. That's why I think Alphabet can handily become the next $5 trillion company -- and potentially get there before the end of 2028.

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