Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|
07.08.2026 11:46:00
1 Unstoppable Cryptocurrency to Buy Before It Soars 56% by the End of the Year, According to Standard Chartered
Bitcoin (CRYPTO: BTC) may be down, but it's not out. A surprising number of analysts and investors now think that it could reclaim the $100,000 price level by the end of the year.In July, Standard Chartered (OTC: SCBFY) doubled down on its $100,000 price target, calling Bitcoin a "screaming buy" at its current price level of $64,000. While Bitcoin is known for its spectacular year-end rallies, does it really have enough left in the tank to soar 56% by the end of the year?According to Standard Chartered, Bitcoin's price has been held down this year by all the hand-wringing over the financial condition of Bitcoin treasury companies such as Strategy (NASDAQ: MSTR). Instead of hoarding its Bitcoin, Strategy is now selling some of it, and that has spooked investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Standard Chartered plc
|
03.08.26
|FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.07.26
|Starker Wochentag in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
29.07.26
|Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Börse London: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
29.07.26
|LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.07.26
|Standard Chartered launches $1bn buyback as bank embraces AI (Financial Times)
|
28.07.26
|Ausblick: Standard Chartered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
27.07.26
|FTSE 100-Titel Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Chartered-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Standard Chartered plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.