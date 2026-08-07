Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

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07.08.2026 11:46:00

1 Unstoppable Cryptocurrency to Buy Before It Soars 56% by the End of the Year, According to Standard Chartered

Bitcoin (CRYPTO: BTC) may be down, but it's not out. A surprising number of analysts and investors now think that it could reclaim the $100,000 price level by the end of the year.In July, Standard Chartered (OTC: SCBFY) doubled down on its $100,000 price target, calling Bitcoin a "screaming buy" at its current price level of $64,000. While Bitcoin is known for its spectacular year-end rallies, does it really have enough left in the tank to soar 56% by the end of the year?According to Standard Chartered, Bitcoin's price has been held down this year by all the hand-wringing over the financial condition of Bitcoin treasury companies such as Strategy (NASDAQ: MSTR). Instead of hoarding its Bitcoin, Strategy is now selling some of it, and that has spooked investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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