Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
28.01.2026 11:19:00
1 Unstoppable ETF That Turned $3,700 per Month Into $1 Million in 10 Years
Investors new to the stock market might think that the path to wealth is picking single companies that can be tomorrow's winners. This isn't true. There are passive investment vehicles, such as some exchange-traded funds (ETFs), that can provide certain kinds of exposure in your portfolio.And there's one unstoppable ETF that made its investors millionaires in the past decade. You just had to put $3,700 to work each month to join the seven-figure club.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Per-Se Technologies Inc.
Analysen zu Per-Se Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.