NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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24.09.2026 10:46:00

1 Unstoppable Stock to Buy Before It Joins Nvidia, Alphabet, Apple, and Microsoft in the $3 Trillion Club

The U.S. is home to 13 public companies worth $1 trillion or more, but only Nvidia, Alphabet, Apple, and Microsoft are worth over $3 trillion as I write this (Sept. 22).

I predict Meta Platforms (NASDAQ: META) will join that exclusive club within the next couple of years, thanks to its aggressive investments in artificial intelligence (AI). Earlier this month, the company launched a personalized AI agent called Muse that can perform tasks outside of its Facebook, Instagram, and WhatsApp social media applications.

Muse's surging popularity has whipped investors into a frenzy, sending Meta stock soaring by 11% on Monday alone. The company now has a market capitalization of $1.91 trillion, and here's how it could join the $3 trillion club.

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Alphabet A (ex Google) 301,30 1,50% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 298,25 1,39% Alphabet C (ex Google)
Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 27 000,00 -0,59% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 295,35 -0,17% Apple Inc.
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 26 760,00 0,75% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 437,40 -0,43% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 197,54 -0,05% NVIDIA Corp.

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