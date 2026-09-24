1 Unstoppable Stock to Buy Before It Joins Nvidia, Alphabet, Apple, and Microsoft in the $3 Trillion Club

The U.S. is home to 13 public companies worth $1 trillion or more, but only Nvidia, Alphabet, Apple, and Microsoft are worth over $3 trillion as I write this (Sept. 22).

I predict Meta Platforms (NASDAQ: META) will join that exclusive club within the next couple of years, thanks to its aggressive investments in artificial intelligence (AI). Earlier this month, the company launched a personalized AI agent called Muse that can perform tasks outside of its Facebook, Instagram, and WhatsApp social media applications.

Muse's surging popularity has whipped investors into a frenzy, sending Meta stock soaring by 11% on Monday alone. The company now has a market capitalization of $1.91 trillion, and here's how it could join the $3 trillion club.

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