Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
16.02.2026 09:02:00
1 Unstoppable Stock to Buy Before It Joins Nvidia, Apple, and Alphabet in the $3 Trillion Club
There are currently 12 companies that are worth $1 trillion or more, but only three are members of the prestigious $3 trillion club (as of this writing): Nvidia at $4.4 trillion, Apple at $3.7 trillion, and Alphabet at $3.7 trillion.I am convinced that Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), commonly called TSMC, is on the fast track to join this elite fraternity. As the world's largest and most renowned semiconductor foundry, TSMC is a crucial player in the artificial intelligence (AI) and data center buildout, which is driving strong financial and operating results.The company has a market capitalization of $1.9 trillion as I write this, so investors who buy TSMC right now could generate returns of 58% if it secures its membership in the $3 trillion club.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
