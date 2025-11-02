Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
02.11.2025 09:49:00
1 Unstoppable Stock to Buy Before It Joins Nvidia, Apple, Microsoft, and Alphabet in the $3 Trillion Club
So far, nine American companies have achieved a market capitalization of $1 trillion or more, but only four have graduated into the $3 trillion club: I think Meta Platforms (NASDAQ: META) could join them over the next few years. Artificial intelligence (AI) is fueling an acceleration in the company's revenue growth by boosting engagement on its Facebook and Instagram social networks, which could create significant value for investors from here.Meta's market capitalization is $1.7 trillion as I write this, so investors who buy its stock today could earn a strong return of 76% if it does join the $3 trillion club. Read on.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
