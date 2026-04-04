The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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04.04.2026 22:15:00
1 Vanguard ETF I Trust to Outperform the Market Long Term
When investors refer to the "market," it's usually the S&P 500. It tracks around 500 of the largest American companies on the stock market, and its performance is often used as a benchmark for determining whether a stock or ETF has performed "well."Through the first three months of the year, the S&P 500 declined by 4.6%. The Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) -- which focuses on large-cap growth stocks -- performed worse (declining by nearly 10.5%), but it's an ETF I trust to be a long-term market-beater.Now might not be its best stretch, but its long-term appeal remains strong.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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