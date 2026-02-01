Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
01.02.2026 10:12:00
1 Vanguard Index Fund Could Turn $500 Per Month Into a $986,900 Portfolio That Pays $15,700 in Annual Dividend Income
The median annual income for full-time workers aged 25 to 34 was $59,800 during the third quarter, according to the Bureau of Labor Statistics. That means after-tax earnings would be about $45,400 in the worst-case scenario. Financial planners usually recommend saving 20% of after-tax earnings for retirement, which would be $9,080 per year (or about $750 per month) for the median worker.Even a portion of that figure invested wisely could build a substantial portfolio given enough time. History says $500 per month in the Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT: VIG) could be worth about $986,900 after three decades. And the portfolio would initially generate about $15,700 per year in passive income.
