Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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25.09.2026 22:15:01
1 Wall Street Analyst Just Called Netflix a Sell. Is It Time To Dump the Streaming Stock?
2026 is nearly at the three-quarter mark, and Netflix (NASDAQ:NFLX) is on track for only its second losing year in the last decade.
The stock tumbled in 2022 in the post-pandemic reopening as consumer habits shifted away from at-home activities like streaming. With the stock down 23% year-to-date, Netflix could have its first losing year in an up year for the S&P 500 since 2014.
While the streamer has continued to deliver solid growth, the stock has been victimized by slowing engagement, the lack of a big hit, a rising threat from YouTube, and a lofty valuation heading into the year.
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