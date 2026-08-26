AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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26.08.2026 18:25:56
1 Wall Street Analyst Just Upgraded AMD Stock and Estimates 30% Upside. Here's Why He's Bullish on This Semiconductor Stock.
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock recently received a big upgrade, as Raymond James analyst Simon Leopold slapped a strong buy rating on the semiconductor stock, with a price target of $641.That represents 33% upside from AMD's current share price, as of this writing.Leopold's bullish sentiment stems from his optimism that the server CPU market will accelerate over the next few years, reaching $201 billion by 2030.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
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25.08.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags im Aufwind (finanzen.at)
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25.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
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19.08.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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14.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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14.08.26
|Minuszeichen in New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Bullish
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.