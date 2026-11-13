1 Wall Street Analyst Says Nvidia Will Double From Here. Are They Right?

Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock continues to spiral following the news that Jensen Huang has stepped down as CEO.

On Friday, even after investors had a full day to digest the news, Nvidia stock was trading down 3.6% around noon as investors continued to assess the fallout. Shares of Nvidia are now down a third from their peak a little more than a month ago after sliding first on concerns about rising interest rates pressuring its neocloud partners and then on fears of a data center crackdown following the midterm elections.

The question now on the minds of millions of Nvidia shareholders and prospective investors is what it means for the stock. Nvidia is now undeniably cheap according to conventional metrics, trading at a forward P/E of roughly 11 with still blockbuster growth, but the company is now in uncharted waters.

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